На фронте произошло более 170 боев: Генштаб назвал самые горячие направления этих суток

По состоянию на 22:00, 14 сентября, на фронте в течение дня произошло 173 боевых столкновения. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что с начала суток государство-террорист нанесло один ракетный и 52 авиационных удара, применило четыре ракеты и сбросило 73 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2 115 дронов-камикадзе и осуществили 3 530 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиаударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 110 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска и в направлении Отрадного. До сих пор продолжается три боевых столкновения.

Восемь раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отражали 30 российских атак, 11 из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Торское.

На Северском направлении украинские воины отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений с противником в районах Ступочек и Александро-Шультино; до сих пор продолжаются бои в двух локациях.

На Торецком направлении наши войска сегодня отражали семь вражеских атак в районах Плещеевки, Катериновки и Степановки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 39 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Луч, Лисовка, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 38 атак, один бой продолжается.

"По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 128 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 18 беспилотных летательных аппаратов; поразили одну реактивную систему залпового огня и одну пушку", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 25 вражеских атак вблизи населенных пунктов Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское. Еще семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.