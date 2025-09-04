RU

Россияне потеряли за сутки более 800 солдат и две сотни дронов, - Генштаб

Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 3 на 4 сентября, россияне потеряли на фронте еще 840 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 261 дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 085 410 (+840) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 157 ед;
  • боевых бронированных машин - 23 241 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 32 385 (+43) ед;
  • РСЗО - 1479 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1215 (+2) ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 341 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 045 (+261) ед;
  • крылатых ракет - 3686 (+22) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 692 (+92) ед;
  • специальной техники - 3956 ед.

 

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер, 3 сентября, на фронте на протяжении суток было зафиксировано 147 боевых столкновений. Причем треть боев состоялась лишь на Покровском направлении.

В Генштабе информировали, что россияне 49 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Уют, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Ореховое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево и Молодецкое.

Также было известно о потерях врага на Покровском направлении.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 131 оккупанта, из них 84 - безвозвратно. Также уничтожено три мотоцикла, три единицы автомобильной техники, единицу специальной техники, пушку, 68 беспилотных летательных аппаратов и повреждены мотоцикл, пушка, шесть укрытий для личного состава противника", - говорилось в сводке.

