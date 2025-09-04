UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни втратили за добу понад 800 солдатів та дві сотні дронів, - Генштаб

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 3 на 4 вересня, росіяни втратили на фронті ще 840 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 261 дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 085 410 (+840) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 157 од.;
  • бойових броньованих машин - 23 241 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 32 385 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1479 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1215 (+2) од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 045 (+261) од.;
  • крилатих ракет - 3686 (+22) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 60 692 (+92) од.;
  • спеціальної техніки - 3956 од.

 

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, 3 вересня, на фронті протягом доби було зафіксовано 147 бойових зіткнень. Причому третина боїв відбулася лише на Покровському напрямку.

У Генштабі поінформували, що росіяни 49 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Уют, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лісівка, Котліно, Удачне, Орехове і в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Луч, Сухий Яр, Покровськ, Звєрево і Молодецьке.

Також було відомо про втрати ворога на Покровському напрямку.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 131 окупанта, з них 84 - безповоротно. Також знищено три мотоцикли, три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, гармату, 68 безпілотних літальних апаратів і пошкоджено мотоцикл, гармату, шість укриттів для особового складу противника", - йшлося у зведенні.

