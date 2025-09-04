Росіяни втратили за добу понад 800 солдатів та дві сотні дронів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, 3 вересня, на фронті протягом доби було зафіксовано 147 бойових зіткнень. Причому третина боїв відбулася лише на Покровському напрямку.

У Генштабі поінформували, що росіяни 49 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Уют, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лісівка, Котліно, Удачне, Орехове і в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Луч, Сухий Яр, Покровськ, Звєрево і Молодецьке.

Також було відомо про втрати ворога на Покровському напрямку.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 131 окупанта, з них 84 - безповоротно. Також знищено три мотоцикли, три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, гармату, 68 безпілотних літальних апаратів і пошкоджено мотоцикл, гармату, шість укриттів для особового складу противника", - йшлося у зведенні.