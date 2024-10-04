Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат, 8 РСЗО и около 60 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте

По данным ISW, армия РФ продвинулась в двух районах Донецкой области.

Войска агрессора не способны реализовать масштабное наступление по всей линии фронта, но могут тактически захватывать территории на отдельных направлениях.

За прошедшие сутки 3 октября, на фронте произошло более 150 боевых столкновений, вражеские войска активно штурмуют на трех направлениях.

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