Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, 8 РСЗВ і близько 60 артсистем, - ЗСУ

Ситуація на фронті

За даними ISW, армія РФ просунулася у двох районах Донецької області.

Війська агресора не здатні реалізувати масштабний наступ по всій лінії фронту, але можуть тактично захоплювати території на окремих напрямках.

За минулу добу 3 жовтня, на фронті сталося понад 150 бойових зіткнень, ворожі війська активно штурмують на трьох напрямках.

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