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Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и 38 артсистем, - Генштаб

Фото: российские захватчики потеряли много солдат и техники за минувшие сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 1 на 2 августа, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1010 солдат и 170 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 055 210 (+1010) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 068 ед;
  • боевых бронированных машин - 23 069 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 30 982 (+38) ед;
  • РСЗО - 1452 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1203 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 196 (+139) ед;
  • крылатых ракет - 3551 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 57 024 (+130) ед;
  • специальной техники - 3935 ед.

Воздушные атаки России

За минувшие сутки на фронте произошли 130 боевых столкновений. Враг атаковал на 13 направлениях.

Вечером 1 августа российский дрон "Молния" ударил по Харькову. В результате удара пострадали шесть человек, среди них - трое детей.

А в Сумской области вражеские дроны обстреляли объекты энергетической инфраструктуры. В областном центре возникли перебои с энергоснабжением.

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Война в Украине