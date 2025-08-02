Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и 38 артсистем, - Генштаб

Воздушные атаки России

За минувшие сутки на фронте произошли 130 боевых столкновений. Враг атаковал на 13 направлениях.

Вечером 1 августа российский дрон "Молния" ударил по Харькову. В результате удара пострадали шесть человек, среди них - трое детей.

А в Сумской области вражеские дроны обстреляли объекты энергетической инфраструктуры. В областном центре возникли перебои с энергоснабжением.

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