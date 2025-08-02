Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і 38 артсистем, - Генштаб

Повітряні атаки Росії

За минулу добу на фронті сталися 130 бойових зіткнень. Ворог атакував на 13 напрямках.

Ввечері 1 серпня російський дрон "Молния" вдарив по Харкову. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них - троє дітей.

А у Сумській області ворожі дрони обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури. В обласному центрі виникли перебої з енергопостачанням.

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