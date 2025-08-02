Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і 38 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 1 на 2 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1010 солдатів і 170 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
За минулу добу на фронті сталися 130 бойових зіткнень. Ворог атакував на 13 напрямках.
Ввечері 1 серпня російський дрон "Молния" вдарив по Харкову. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них - троє дітей.
А у Сумській області ворожі дрони обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури. В обласному центрі виникли перебої з енергопостачанням.
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