Россияне потеряли за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер, 12 сентября, на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение. Самыми направлениям фронта, где было больше всего боев, оказались - Покровское, Лиманское и Новопавловское.

В частности, на Покровском направлении враг попытался 32 раза потеснить украинские подразделения. Активность фиксировалась в районах населенных пунктов Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск.

Подробнее о вечерней сводке Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.