На фронте произошло 142 боя: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Пятница 12 сентября 2025 01:15
На фронте произошло 142 боя: Генштаб назвал самые горячие направления фронта Фото: украинские защитники продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 11 сентября, на фронте в течение суток произошло 141 боевое столкновение. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 90 управляемых авиабомб, совершил 1729 ударов дронами-камикадзе и 3257 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки российских захватчиков. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, совершил 70 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении противник совершил семь атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении российские войска 24 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполь, Шандриголово и Дробышево. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отбили шесть попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили одну вражескую атаку в районе Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Екатериновка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Активность наблюдалась в районах населенных пунктов Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 79 и ранили 42 оккупанта, уничтожили шесть единиц автомобильной техники и 17 беспилотных летательных аппаратов захватчиков", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорваться вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки. Бои продолжаются в двух локациях.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Железнодорожное.

На Приднепровском направлении враг провел две бесполезные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудары по Одрадокаменке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Потери армии РФ

Напомним, что потери российской армии растут. В частности , с 10 на 11 сентября, россияне потеряли в боях против Украины еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили 4 танка, 22 артсистемы и 49 единиц автотехники.

Отметим, что с начала полномасштабной войны потери армии РФ превысили уже 1,1 млн человек.

