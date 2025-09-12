Росіяни втратили за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 12 вересня, на фронті було зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найбільш активними напрямками фронту, де відбулося найбільше боїв, виявилися Покровське, Лиманське та Новопавлівське.

Зокрема, на Покровському напрямку ворог спробував 32 рази потіснити українські підрозділи. Активність фіксувалася в районах населених пунктів Луч, Ніканорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лісівка, Звєрево, Котліно, Удачне, Мурашка, Дачне, Філіал і в напрямку населеного пункту Покровськ.

Детальніше про вечірній звід Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.