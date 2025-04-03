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Россияне потеряли за сутки около 1400 солдат: обновленные данные Генштаба

Четверг 03 апреля 2025 07:18
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Россияне потеряли за сутки около 1400 солдат: обновленные данные Генштаба Фото:
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки со 2 на 3 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1390 солдат и реактивную систему залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 919 570 (+1390) человек ликвидировано;
  • танков - 10 521 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 902 (+22) ед;
  • артиллерийских систем - 25 625 (+49) ед;
  • РСЗО - 1348 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1123 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 597 (+92) ед;
  • крылатых ракет - 3123 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42 775 (+88) ед;
  • специальной техники - 3787 ед.

Россияне потеряли за сутки около 1400 солдат: обновленные данные Генштаба

Ситуация на фронте и удары РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Покровска, однако россияне давят на трех направлениях.

Ночью Харьков пережил пятый обстрел ударными дронами за неделю. В одном из районов повреждены склады, частные дома и светофоры.

Городской председатель Игорь Терехов отметил, что в течение марта количество российских атак на Харьков удвоилось.

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