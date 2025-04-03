Россияне потеряли за сутки около 1400 солдат: обновленные данные Генштаба
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За последние сутки со 2 на 3 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1390 солдат и реактивную систему залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 919 570 (+1390) человек ликвидировано;
- танков - 10 521 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 21 902 (+22) ед;
- артиллерийских систем - 25 625 (+49) ед;
- РСЗО - 1348 (+1) ед;
- средства ПВО - 1123 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 597 (+92) ед;
- крылатых ракет - 3123 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 42 775 (+88) ед;
- специальной техники - 3787 ед.
Ситуация на фронте и удары РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Покровска, однако россияне давят на трех направлениях.
Ночью Харьков пережил пятый обстрел ударными дронами за неделю. В одном из районов повреждены склады, частные дома и светофоры.
Городской председатель Игорь Терехов отметил, что в течение марта количество российских атак на Харьков удвоилось.
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