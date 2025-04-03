ВСУ продвинулись возле Покровска, россияне давят на трех направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков возле Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 3 апреля отчет Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

2 апреля войска РФ продолжили наступательные действия вдоль границы между Сумской и Курской областями, но не продвинулись.

Российские источники ISW утверждали, что бои шли вблизи Басовки, Журавки, Гуево, Плехово и Олешни.

Войска РФ 2 апреля продолжили наступательные операции на северо-западе Белгородской области, но продвинуться не смогли.

Российские "военкоры" рассказывали, что бои шли под Демидовкой и Поповкой.

Также российский блогер утверждал, что территория вблизи Поповки является спорной "серой зоной". Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска нанесли удар по Корочянской дамбе вблизи Поповки, чтобы усложнить переправы для ВСУ через реку Короча.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

2 апреля российские захватчики продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 1 и 2 апреля атаковали в районе Липцев и Волчанска.

Спикер украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, 2 апреля сообщил, что российские оккупанты в течение последних двух недель проводили разведку в рамках мероприятий по возобновлению наступательных действий.

Операция РФ №2 - Луганская область

2 апреля российские оккупанты продолжили наступление на Купянском направлении, но не смогли продвинуться. Войска РФ атаковали в районе Каменки, Красного Первого, Кондрашевки, Малой Шаповки, Песчаного и Степной Новоселовки.

Российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратакуют в Малой Шапковке и вблизи Степной Новоселовки.

Российский блогер заявил, что овраги и балки затрудняют попытки для войск РФ переместить технику в направлении Кондрашевки.

2 апреля российские захватчики продолжили наступление в направлении Боровой, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Новоегоровки, Загрызово, Новой Круляковки, Новоегоровки и Новолюбовки.

2 апреля российские захватчики продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не смогли продвинуться. Войска РФ атаковали в районе н.п. Катериновка, Новое, Зеленая Долина, Новомихайлово, возле Колодезей, Мирного, Ямполевки, Дибровы и Торского 1 и 2 апреля.

2 апреля российский блогер заявил, что путинские войска продолжают наступать в направлении Нового (к северу от Лимана) и Катериновки (к северу от Лимана).

Глава Луганской областной военной администрации Украины Артем Лысогор 2 апреля сообщил, что российские оккупанты усилили темпы и активность ударов в Луганской области.

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, 2 апреля заявил, что войска РФ все чаще используют массированные пехотные атаки для ежедневных штурмов, и что враг не проводит механизированные штурмы так часто, как это было осенью 2024 года.

Также спикер заявил, что в последнее время российские захватчики почти ежедневно проводят наземные штурмы, прежде всего отправляя под огонь штрафников, чтобы разоблачить украинские огневые позиции и дать возможность подготовленной российской пехоте лучше атаковать позиции ВСУ.

По словам спикера, российские захватчики наносят удары из артиллерии, РСЗО, воздуха и с помощью беспилотников FPV, чтобы поддержать атаки небольших групп пехоты, прежде чем объединиться в большие группы по 10-15 солдат для последующих атак.

Командир украинской бригады, действовавшей на Лиманском направлении, сообщил 2 апреля, что войска РФ пытаются захватить Лиман, окружив его с флангов, чтобы облегчить движение к реке Оскол и создать Лиман как российский логистический узел.

Операция РФ №3 - Донецкая область

2 апреля российские оккупанты продолжили наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 1 и 2 апреля войска РФ атаковали в направлении Серебрянки, возле Белогоровки, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

2 апреля российские захватчики наступали в направлении Часового Яра, но не смогли продвинуться. Войска РФ атаковали возле самого Часового Яра, возле Новомаркового, Курдюмовки, Озаряновки, наступали в сторону Предтечино и Ступочек 1 и 2 апреля.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Опубликованные 2 апреля кадры с геолокацией показывают, как войска РФ поднимают триколор в юго-западной части Александрополя (к юго-западу от Торецка), что указывает на то, что путинские войска недавно могли захватить село.

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Дачного, Делиевки, Крымского, Романовки, Щербиновки, Леонидовки, в районе Пантелеймоновки, Александрополя, Валентиновки и Сухой Балки 1 и 2 апреля.

1 апреля в Южном оперативном командовании ВСУ сообщили, что российские оккупанты периодически пытаются атаковать бронетанковыми колоннами на Торецком направлении.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись на юго-восток от Котлино (на юго-запад от Покровска).

Также фиксируется продвижение на Покровском направлении и со стороны российских захватчиков. Как показывают опубликованные 1 апреля геолокационные кадры, путинские войска продвинулись в западную часть Лисовки (на юго-восток от Покровска) и на юго-восток от Богдановки (на юго-запад от Покровска).

Войска РФ атаковали под самым Покровском, возле Тарасовки, Березовки, в районе н.п. Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Калиновое, возле Лисовки, Зеленого, Возрождения, Котлино, Удачного, Котляровки, Успеновки, Серебряного, Новоалександровки, Богдановки и Новосергиевки 1 и 2 апреля.

В ОСУВ "Хортица" 1 апреля сообщили, что ВСУ отбили вражеский механизированный штурм в составе трех БМП и неустановленного количества мотоциклов на Новопавловском направлении (юго-западнее Покровска).

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратакуют возле Лисовки, Шевченко, Новоалександровки и Удачного и накапливают силы для следующих контратак.

Украинский офицер заявил, что войска РФ начали использовать танки и БМП во время штурма на Покровском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Новопавловском направлении, заявил, что россияне ведут штурм в основном с использованием мотоциклов, квадроциклов и багги.

Представитель батальона ВСУ, действующего на Покровском направлении, рассказал, что российские захватчики накапливают технику советских времен для штурма, и что потери россиян в этом районе выросли втрое с начала переговоров (вероятно, речь идет о середине февраля 2025 года).

Российский блогер утверждал, что путинские войска нанесли удар по мосту возле Соленого. Российский "военкор" утверждал, что Успеновка является спорной "серой зоной", и что войска РФ не смогли продвинуться мимо н.п. Шевченко.

2 апреля российские оккупанты продолжили наступать на Кураховском направлении, но не смогли продвинуться. Войска РФ 1 и 2 апреля вели наступательные действия в районе Андреевки, Константинополя и Разлива.

Недавно российские захватчики продвинулись вблизи Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись на северо-запад от Бурлацкого (к северо-западу от Великой Новоселки).

2 апреля войска РФ атаковали в районе Днепроэнергии, Веселого, Шевченко и Бурлацкого. Российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины контратакуют возле Свободного Поля.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Гуляйпольском направлении 2 апреля.

Российские захватчики недавно продвинулись на западе Запорожской области. Как показывают опубликованные 2 апреля геолокационные кадры, войска РФ оккупировали Лобково (к северо-западу от Работино) и продвинулись на восток и запад от населенного пункта.

Войска РФ 1 и 2 апреля вели наступательные действия в районе Новоданиловки, Степного, Малых Щербаков и Каменского.

2 апреля российские захватчики продолжили наступательные действия на Днепровском направлении, но не продвинулись.

1 и 2 апреля российские захватчики атаковали на неопределенных районах на Днепровском направлении.

Ситуация на фронте

Как информировали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 2 апреля, с начала суток на фронте произошло 191 боевое столкновение.

В военном командовании отметили, что наибольшее количество вражеских атак фиксировалось на Покровском направлении.