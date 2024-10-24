Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и более 40 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте

По данным ISW, Вооруженные силы имели успех в Курской области, однако войска агрессора давят в Донецкой области.

В то же время, Кремль не смог сформировать альтернативную систему безопасности на саммите БРИКС в Казани.

Тем временем США анонсировали новые серьезные санкции против России за агрессивную войну в Украине.

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