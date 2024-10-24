Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і понад 40 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті

За даними ISW, Збройні сили мали успіх в Курській області, однак війська агресора тиснуть у Донецькій області.

Водночас, Кремль не зміг сформувати альтернативну систему безпеки на саміті БРІКС у Казані.

Тим часом США анонсували нові серйозні санкції проти Росії за агресивну війну в Україні.

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