России не удалось сформировать новую систему безопасности на саммите БРИКС, - ISW

Декларация на саммите БРИКС в Казани демонстрирует, что Россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которой желает Кремль. В документе война РФ против Украины упоминается только один раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, в декларации саммита указано, что все подписанты обязались действовать в соответствии с принципами Устава ООН - включая положение об уважении территориальной целостности. Там также указано, что государства БРИКС приветствуют "соответствующие" предложения посредничества, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии.

В ISW отметили, что Киев признал "принципы Устава ООН" главным путем, с помощью которого может достичь мира, и подчеркнул незаконность российской войны с точки зрения международного права.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на Казанскую декларацию. В ведомстве заявили о неспособности России "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита.

МИД Украины заявил, что декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не объединены вокруг войны России против Украины, вероятно, из-за того, что многие из этих стран поддерживают принципы Устава ООН.

"Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится Россия, и заявила, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию", - говорится в отчете ISW.