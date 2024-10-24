России не удалось сформировать новую систему безопасности на саммите БРИКС, - ISW
Декларация на саммите БРИКС в Казани демонстрирует, что Россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которой желает Кремль. В документе война РФ против Украины упоминается только один раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отмечается в отчете, в декларации саммита указано, что все подписанты обязались действовать в соответствии с принципами Устава ООН - включая положение об уважении территориальной целостности. Там также указано, что государства БРИКС приветствуют "соответствующие" предложения посредничества, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии.
В ISW отметили, что Киев признал "принципы Устава ООН" главным путем, с помощью которого может достичь мира, и подчеркнул незаконность российской войны с точки зрения международного права.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на Казанскую декларацию. В ведомстве заявили о неспособности России "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита.
МИД Украины заявил, что декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не объединены вокруг войны России против Украины, вероятно, из-за того, что многие из этих стран поддерживают принципы Устава ООН.
"Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится Россия, и заявила, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию", - говорится в отчете ISW.
Саммит БРИКС в Казани
БРИКС - это международная организация крупнейших по площади и населению развивающихся стран. В ее состав входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
С 22 по 24 октября в Казани прошел саммит БРИКС, на который было приглашено также большое количество стран Глобального Юга.
Встречу также посетили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Китая Си Цзиньпин.
В одном из пунктов декларации участники саммита вспомнили войну в Украине и заверили в поддержке выполнения Устава ООН. Более подробно об этом читайте в авторском материале РБК-Украина.
Официальный Киев назвал итоговую декларацию саммита БРИКС поражением Кремля.
Британские СМИ сообщили, что диктатор Владимир Путин использует саммит БРИКС, чтобы ослабить Запад и Украину.
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