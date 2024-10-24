У Байдена анонсировали "значительный" пакет санкций за содействие агрессии РФ против Украины

Власти Соединенных Штатов Америки вскоре объявят новые санкции против зарубежных помощников России в продолжении ведения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг американского чиновника в Вашингтоне.

По словам американского чиновника, такие ограничительные меры будут "значительными", а заявлено об их введении будет в ближайшее время.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о значительном пакете санкций, нацеленном на тех, кто способствует российской войне в Украине, которые находятся за пределами России", - сказал Кирби.

Вместе с тем, представитель Белого дома не предоставил подробностей относительно таких санкций, и в отношении кого - лиц, предприятий, стран - они будут применены.

Между тем Кирби высказался о продолжающейся поддержке Украины со стороны Вашингтона, и заявил, что по указанию американского президента Байдена США "продолжают наращивать помощь" Киеву.

"Только за прошлую неделю, которую, я думаю, вы видели, Соединенные Штаты объявили о выделении более 800 миллионов долларов на безопасность для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя", - сказал он.

Помощь Украине со стороны США

Между тем Кирби высказался о продолжающейся поддержке Украины со стороны Вашингтона? и заявил, что по указанию американского президента Байдена США "продолжают наращивать помощь" Киеву.

"Только за прошлую неделю, которую, я думаю, вы видели, Соединенные Штаты объявили о выделении более 800 миллионов долларов на безопасность для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя", - сказал он.

Кирби также рассказал, что Штаты "на пути к предоставлению" Украине:

сотен дополнительных перехватчиков для ПВО,

десятков тактических систем противовоздушной обороны,

дополнительной артиллерии,

значительного количества боеприпасов,

сотен бронетранспортеров и боевых машин пехоты,

тысячи дополнительных единиц бронетехники, которая "поможет сохранить эффективность Украины на поле боя".

"Украинские военные продолжают храбро и эффективно воевать, и президент Байден полон решимости оказать Украине поддержку, необходимую для победы", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он также напомнил, что 23 октября американский президент Байден объявил, что из 50 миллиардов долларов, которые G7 обязалась предоставить Украине в июне, Штаты предоставят кредит в размере 20 миллиардов долларов.

"Другие ссуды на сумму 30 миллиардов долларов поступят от объединения наших партнеров с G7, включая Европейский Союз, Соединенное Королевство, Канаду и Японию", - сказал Кирби.