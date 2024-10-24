ВСУ продвинулись возле Коренево, РФ давит под Купянском, Покровском и Угледаром: карты ISW

В Курской области фиксируется продвижение как украинских военных, так и войск РФ. Также сообщается о продвижении российских захватчиков под Купянском, Покровском и Угледаром.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 24 октября отчет американского Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

ВСУ и войска РФ недавно продвинулись к главному "украинскому плацдарму" в Курской области. Геолокационные кадры от 22 октября показывают, что украинские воины недавно продвинулись к южному Зеленому Пути (юго-восточнее Коренево).

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ 22 октября якобы отразили механизированную атаку ВСУ на Зеленый Путь.

Геолокационные кадры от 22 и 23 октября показывают, что путинские войска недавно отбили Ольговку (восточнее Коренево) и восстановили позиции юго-восточнее Плехово (юго-восточнее Суджи).

Российские источники, включая Минобороны РФ, также рассказывали, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали возле Плехово, Малой Локни (к северу от Суджи), Суджи, Покровского (юго-восточнее Коренево) и Зеленого Пути.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных атаках западнее главного плацдарма ВСУ в Курской области в Глушковском районе 23 октября.

Командующий чеченским спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов 23 октября признал, что российские силы совершили по меньшей мере 187 подтвержденных преступлений, включая убийства и изнасилования, с тех пор как войска РФ развернулись для защиты Курской области, но утверждал, что "ахматовцы" якобы не несут ответственность.

Отмечается, что недавние украинские удары по российским складам боеприпасов могут снизить соотношение российской и украинской артиллерии на линии фронта.

Так, первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал изданию "РБК-Украина", что соотношение между огнем российской и украинской артиллерии сейчас примерно 1 к 2 в пользу РФ - то есть существенно сократилось с соотношения 1 к 7-8 в начале 2024 года, и с 1 по 3 в начале лета 2024 года.

Гаврилюк объяснил это сокращение украинскими ударами по российским складам боеприпасов, и качественно лучшими украинскими артиллерийскими системами, в частности предоставленным Западом.

Также в отчете указывается, что в сентябре 2024 года ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов в Жовтневом и Торопецком районе Тверской области и Тихорецкому складу боеприпасов в Краснодарском крае.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Войска РФ 23 октября продолжали ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области, но продвижения не было.

Украинские источники ISW утверждают, что 22 и 23 октября российские оккупанты провели неудачные наступательные действия в районе Волчанска и Старицы.

Представитель бригады ВСУ, действующей на Харьковском направлении, 23 октября заявил, что захватчики заменяют личный состав на этом направлении новоиспеченными "контрактниками", многие из которых являются призывниками, вместо того, чтобы опрокидывать на это направление личный состав из других участков передовой. направление.

Украинский офицер, действовавший на Харьковском направлении, 23 октября заявил, что российские оккупанты начали пехотный штурм небольшими группами близ Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 23 октября показывают, что оккупанты продвигались на запад вдоль трассы Н-26 к западу от Кисловки.

23 октября в Минобороны РФ заявили о захвате Серебрянки (юго-западнее Кременной) Однако российский "военкоры" опроверг это утверждение.

Российские источники рассказывали, что войска РФ продвинулись в районе Стельмаховки (юго-восточнее Купянска) и якобы оттеснили ВСУ на 10 км от населенного пункта, хотя в ISW не наблюдали продвижения россиян там.

Войска РФ продолжали наступать в районе Голубовки, близ Петропавловки, возле Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Колесниковки, Вышеного, Грековки, Новомихайловки, у Тернов и Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ сообщил, что 22 октября оккупанты безуспешно атаковали вблизи Бондарного (юго-западнее Северска и северо-восточнее Времен Яр).

Российские источники утверждали, что войска РФ недавно продвинулись в направлении г. Времен Яр, но в ISW пока не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Также российские источники сделали неподтвержденные заявления о наступлении россиян в северо-восточной и восточной частях г. Времен Яра.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова сообщила, что некоторые российские штурмовые группы время от времени пересекают канал Северский Донец – Донбасс, но не прорвали украинскую оборону к западу от канала.

Бобовникова добавила, что оккупанты не могут перебросить через канал транспорт, потому что украинская артиллерия и удары беспилотников мешают строить понтонные переправы.

Войска РФ продолжали атаковать северо-восточнее Временного Яра вблизи Григоровки.

Российский блоггер, связанный с ВДВ РФ, заявил, что ВСУ используют FPV-беспилотники, чтобы наносить удары по российской военной технике вплоть до Покровского (примерно 27 км к востоку от Времен Яр), чтобы перекрыть российские наземные линии связи с оккупированным. Бахмутом.

Российский "военкор" добавил, что говорить о якобы российском прорыве во Временном Яру преждевременно.

23 октября войска РФ продолжили наступательные действия в Торецком направлении, но продвижения не имели.

Российский блоггер утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись в южной части Щербиновки (к западу от Торецка), но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Сообщается, что 22 и 23 октября российские оккупанты продолжали наступать в районе Торецкая и близ Нелиповки.

Украинская бригада специального назначения сообщила, что войска РФ ежечасно атакуют окрестности Нью-Йорка (южнее Торецка), но недавно бригада ВСУ смогла стабилизировать линию фронта и замедлить темп продвижения россиян в этом районе.

23 октября российские оккупанты продолжили наступление на Кураховском направлении, но без продвижения.

Сообщается, что российские захватчики атаковали юго-восточнее Курахово в районе Острое и Дальнее.

Войска РФ недавно продвинулись юго-западнее Донецка вблизи Угледара. Геолокационные кадры от 23 октября показали, что захватчики продвинулись в полях юго-восточнее Богоявления, а российские источники утверждали якобы о продвижении также в полях юго-восточнее Богоявления.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Антоновки и Екатериновки, у Богоявленки и Новоукраинки, а также у Золотой Нивы 22 и 23 октября.

Российские кафиры 22 и 23 октября продолжали наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но продвижения там не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в полях к северу от Левадного и к западу от Старомайорского.

22 и 23 октября в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты атаковали вблизи Великой Новоселки.

"Южная ось"

22 и 23 октября российские захватчики продолжали наступление в западной части Запорожской области вблизи Роботиного и Малой Токмачки и Новоданиловки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

22 и 23 октября войска РФ продолжали атаковать на левобережной части Херсонской области, но продвижения не было.

23 октября российский военкор заявил, что российские и украинские минирования на Херсонском направлении ограничивают количество безопасных российских наземных линий связи и препятствуют эффективной доставке боеприпасов и продовольствия солдатам РФ на Херсонском направлении.

Российский блоггер также утверждал, что путинским войскам нужны морские беспилотники на Херсонском направлении для обнаружения мин в отдаленных заминированных районах в районе дельты Днепра, а их дефицит заставляет солдат РФ производить собственные морские беспилотники.

23 октября в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 10 украинских беспилотников над оккупированным Крымом, и 4 морских дронов в Черном море, направлявшихся к полуострову.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 23 октября проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 132 боевых столкновений .

Также в Силах обороны Украины обратили внимание, что российские оккупанты интенсивно атаковали на Покровском направлении - там фиксировали 37 штурмовых и наступательных действий врага. Там же захватчики за день потеряли 348 военных убитыми и ранеными.