Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и около 200 единиц техники, - Генштаб
За последние сутки с 13 на 14 мая, российские захватчики потеряли на фронте 1240 солдат, три системы ПВО и 14 боевых бронированных машин (ББМ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 969 370 (+1240) человек ликвидировано;
- танков - 10 804 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22 501 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 27 827 (+47) ед;
- РСЗО - 1382 (+1) ед;
- средства ПВО - 1165 (+3) ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 860 (+82) ед;
- крылатых ракет - 3197 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 48 382 (+126) ед;
- специальной техники - 3884 (+3) ед.
Воздушные атаки РФ
Вечером 13 мая в Киеве и многих областях страны объявляли тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который способен нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Ночью российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Кропивницком прозвучала серия мощных взрывов, а в Ровенской области дроны повредили инфраструктуру, есть раненые среди местных жителей.
В ночь на вторник, 13 мая, российские террористы также запускали ударные беспилотники по Украине, но их количество было критически малым.
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