Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и много техники: данные Генштаба

Фото: за минувшие сутки россияне потеряли много единиц военной техники (Getty Images)

За последние сутки с 11 на 12 апреля, российская армия потеряла на войне в Украине 1240 солдат, две реактивные системы залпового огня и около 50 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.