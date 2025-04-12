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Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу

Субота 12 квітня 2025 07:37
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Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу Фото: за минулу добу росіяни втратили багато одиниць військової техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 11 на 12 квітня, російська армія втратила на війні в Україні 1240 солдатів, дві реактивні системи залпового вогню і понад 50 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 931 450 (+1240) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 591 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 26 092 (+49) од.;
  • артилерійських систем - 25 912 (+52) од.;
  • РСЗВ - 1362 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1127 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 278 (+78) од.;
  • крилатих ракет - 3145 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 43 807 (+128) од.;
  • спеціальної техніки - 3798 од.

Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу

Нічна атака дронами

Минулої ночі російський агресор атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько 02:00 було чутно вибухи в Одесі, БпЛА вдарили по двох районах міста.

Після 04:00 потужні вибухи пролунали в Києві.

Внаслідок атаки в одному з районів столиці загорілися складські приміщення.

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