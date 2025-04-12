Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу

Фото: за минулу добу росіяни втратили багато одиниць військової техніки (Getty Images)

За останню добу з 11 на 12 квітня, російська армія втратила на війні в Україні 1240 солдатів, дві реактивні системи залпового вогню і понад 50 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.