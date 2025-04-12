Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу
Фото: за минулу добу росіяни втратили багато одиниць військової техніки (Getty Images)
За останню добу з 11 на 12 квітня, російська армія втратила на війні в Україні 1240 солдатів, дві реактивні системи залпового вогню і понад 50 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 931 450 (+1240) осіб ліквідовано;
- танків - 10 591 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 26 092 (+49) од.;
- артилерійських систем - 25 912 (+52) од.;
- РСЗВ - 1362 (+2) од.;
- засоби ППО - 1127 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 278 (+78) од.;
- крилатих ракет - 3145 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 43 807 (+128) од.;
- спеціальної техніки - 3798 од.
Нічна атака дронами
Минулої ночі російський агресор атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько 02:00 було чутно вибухи в Одесі, БпЛА вдарили по двох районах міста.
Після 04:00 потужні вибухи пролунали в Києві.
Внаслідок атаки в одному з районів столиці загорілися складські приміщення.
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