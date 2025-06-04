В Харькове прогремели взрывы на фоне ракетно-дроновой атаки россиян
В Харькове были слышны звуки взрывов. Агрессор атаковал город ракетами и ударными беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В Харькове слышно несколько взрывов. Город под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны", - написал Терехов.
Синегубов также сообщил о мощном взрыве в городе.
"Информация проверяется. На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Угроза сохраняется. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - написал он.
Обновлено 02:46
Синегубов отметил, что предварительно вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе Харькова.
Более подробная информация в настоящее время устанавливается.
Обновлено 02:54
Игорь Терехов отметил, что попадание ракет произошло в гражданское предприятие в Новабаварском районе. Информация о пострадавших уточняется.
Синегубов сообщил о выезде на место инцидента экстренных служб.
Обновлено 03:09
Мэр Терехов сообщил о еще одном взрыве в Харькове.
"Харьков под атакой вражеских БПЛА. Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах", - отметил Синегубов.
Воздушные удары РФ по Харькову
В ночь на 4 июня российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Военные агрессора почти каждую ночь наносят удары БпЛА по Харькову и Харьковской области.
Так, днем 3 июня российские военные атаковали Харьков FPV-дроном.
Кроме того, днем захватчики ударили по одному из сел Изюмского района Харьковской области. Погибли два человека.
В ночь на 3 июня агрессор также массированно обстрелял Харьков ударными дронами. Повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.
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