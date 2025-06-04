В Харькове прогремели взрывы на фоне ракетно-дроновой атаки россиян

В Харькове были слышны звуки взрывов. Агрессор атаковал город ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове слышно несколько взрывов. Город под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Синегубов также сообщил о мощном взрыве в городе.

"Информация проверяется. На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Угроза сохраняется. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - написал он.

Обновлено 02:46

Синегубов отметил, что предварительно вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе Харькова.

Более подробная информация в настоящее время устанавливается.

Обновлено 02:54

Игорь Терехов отметил, что попадание ракет произошло в гражданское предприятие в Новабаварском районе. Информация о пострадавших уточняется.

Синегубов сообщил о выезде на место инцидента экстренных служб.

Обновлено 03:09

Мэр Терехов сообщил о еще одном взрыве в Харькове.

"Харьков под атакой вражеских БПЛА. Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах", - отметил Синегубов.