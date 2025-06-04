Россияне нанесли удары по Харькову: в городе пожары и пострадавший
В ночь на 4 июня россияне совершили ракетный удар и дроновую атаку на Харьков. В городе зафиксировано попадания, по меньшей мере один человек пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"В результате попадания по городу есть пострадавший в Новобаварском районе", - написал Терехов, сообщив перед этим о попадании ракет в этом районе.
Через несколько минут Синегубов подтвердил информацию и уточнил, что речь идет о 30-летнем мужчине.
"На эту минуту за помощью к врачам обратился один пострадавший в результате вражеского "прилета" в Новобаварском районе Харькова. Медики оказывают 30-летнему мужчине всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
После этого Терехов проинформировал, что зафиксировано попадание "Шахеда" возле многоэтажек, а также в Новобаварском районе - по частному сектору.
По состоянию на 03:23 атака РФ продолжается.
Обновлено в 03:31
"В результате »прилета" вражеского БпЛА вспыхнул частный дом в Новобаварском районе. Информация о пострадавших пока уточняется", - сообщил Синегубов.
Обновлено в 04:02
"В результате многочисленных ударов по Харькову вражескими беспилотниками возникли масштабные пожары в промзонах. Также пылает частный дом", - пишет Терехов.
Он добавил, что соответствующие службы работают на местах прилетов.
Обновлено в 04:30
Терехов сообщил, что по предварительным данным, РФ нанесла по Харькову 10 ударов дронами. В частности, по Новобаварскому району. Еще один БпЛА не разорвался, с ним будут работать взрывотехники.
В то же время, Синегубов уточнил последствия атаки по Новобаварскому району:
- в результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина;
- из-за "прилета" БпЛА вспыхнул частный дом на площади 100 квадратных метров;
- вспыхнуло здание СТО на площади 200 метров квадратных.
"Профильные службы работают над ликвидацией последствий", - добавил он.
Обновлено в 04:36
Терехов добавил, что по информации Ситуационного центра, враг для ударов по Харькову применил 9 «Шахедов» и 2 ракеты (тип устанавливается).
"На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе. На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры", - написал он.
Обстрелы Харькова и не только
Напомним, прошлой ночью враг нанес удары по территории почтового терминала в пригороде Харькова. В результате атаки на произошел масштабный пожар, а именно - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 квадратных метров.
Кроме того, россияне ударили по гражданскому предприятию в Балаклее в Харьковской области. Утром стало известно, что один человек погиб и еще один был ранен.
Подробнее о том, что известно об атаке по Харькову, Одессе, Чернигову и не только, прошлой ночью - читайте в материале РБК-Украина.
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