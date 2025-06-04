Россияне нанесли удары по Харькову: в городе пожары и пострадавший

В ночь на 4 июня россияне совершили ракетный удар и дроновую атаку на Харьков. В городе зафиксировано попадания, по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В результате попадания по городу есть пострадавший в Новобаварском районе", - написал Терехов, сообщив перед этим о попадании ракет в этом районе.

Через несколько минут Синегубов подтвердил информацию и уточнил, что речь идет о 30-летнем мужчине.

"На эту минуту за помощью к врачам обратился один пострадавший в результате вражеского "прилета" в Новобаварском районе Харькова. Медики оказывают 30-летнему мужчине всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

После этого Терехов проинформировал, что зафиксировано попадание "Шахеда" возле многоэтажек, а также в Новобаварском районе - по частному сектору.

По состоянию на 03:23 атака РФ продолжается.

Обновлено в 03:31

"В результате »прилета" вражеского БпЛА вспыхнул частный дом в Новобаварском районе. Информация о пострадавших пока уточняется", - сообщил Синегубов.

Обновлено в 04:02

"В результате многочисленных ударов по Харькову вражескими беспилотниками возникли масштабные пожары в промзонах. Также пылает частный дом", - пишет Терехов.

Он добавил, что соответствующие службы работают на местах прилетов.

Обновлено в 04:30

Терехов сообщил, что по предварительным данным, РФ нанесла по Харькову 10 ударов дронами. В частности, по Новобаварскому району. Еще один БпЛА не разорвался, с ним будут работать взрывотехники.

В то же время, Синегубов уточнил последствия атаки по Новобаварскому району:

в результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина;

из-за "прилета" БпЛА вспыхнул частный дом на площади 100 квадратных метров;

вспыхнуло здание СТО на площади 200 метров квадратных.

"Профильные службы работают над ликвидацией последствий", - добавил он.

Обновлено в 04:36

Терехов добавил, что по информации Ситуационного центра, враг для ударов по Харькову применил 9 «Шахедов» и 2 ракеты (тип устанавливается).

"На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе. На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры", - написал он.