Россияне в течение дня совершили 27 атак на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных удара с применением 88 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе а также совершил более 3,5 тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Отбиты пять атак российских оккупантов в районах Глубокого, Тихого и Волчанска. Еще один бой продолжается возле Волчанска. Ситуация контролируемая.

Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 117 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять артиллерийских систем, боевая бронированная машина, девять единиц автомобильной, одна единица специальной техники, также уничтожены семь БпЛА.

"Потерпели повреждения восемь артиллерийских систем, восемь единиц автомобильной и одна единица специальной техники", - добавили в отчете.

На Купянском направлении противник один раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Синьковки.

14 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны и Новосергеевка. Противник успеха не имел, потери украинских позиций не допущены.

На Северском направлении в течение дня защитники Украины отразили шесть штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении имели место два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ивановского и Андреевки, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

Агрессор 15 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 13 раз получили жесткий отпор от украинских защитников. Две атаки еще продолжаются.

Интенсивно противник атакует на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового. В общей сложности, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 10 боестолкновений - продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны.

"Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 248 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, две артиллерийские системы, шесть автомобилей и шесть боевых бронированных машин, одна единица специальной техники. Кроме того, пять танков, три автомобиля, четыре ББМ и одна вражеская пушка были повреждены", - сообщает Генштаб.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 10 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло шесть боеприкосновений. Пять вражеских штурмов захлебнулись в районах Константиновки и Раздольного. Еще одно сражение продолжается. Ситуация контролируется силами обороны Украины.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешных атаки врага отбиты защитниками Украины в течение дня.

На Приднепровском направлении воины ВСУ два раза давали жесткий отпор российским захватчикам.

Сегодня за эффективную боевую работу Генштаб отметил воинов 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады .

"Настоящие защитники страны: сильные, мужественные и смелые", - говорится в отчете.