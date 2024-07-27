Потери РФ: с начала вторжения ВСУ уничтожили 21500 автотехники
Украинские военные ликвидировали за сутки, 26 июля, 1210 оккупантов. Кроме того, с начала вторжения ВСУ "отминусовали" 21,5 тысяч автотехники и цистерн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 573510 (+1210) человек ликвидировано;
- танков - 8331 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 16074 (+24) ед.;
- артиллерийских систем - 15885 (+45) ед;
- РСЗО - 1125 ед.;
- средства ПВО - 905 (+1) ед.;
- самолетов - 363 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12736 (+53) ед.;
- крылатые ракеты - 2403 (+1) ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21500 (+86) ед.;
- специальная техника - 2671 (+3) ед.
Ситуация на фронте
На вечер, 26 июля, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наиболее интенсивные атаки враг проводил на Покровском направлении.
Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки. Вероятно, они захватили Яснобродовку и Лозоватское Донецкой области. Также фиксировалось продвижение россиян у Сватового Луганской области и под Донецком.
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