ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потери РФ: с начала вторжения ВСУ уничтожили 21500 автотехники

Украина, Суббота 27 июля 2024 08:17
UA EN RU
Потери РФ: с начала вторжения ВСУ уничтожили 21500 автотехники Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 27 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные ликвидировали за сутки, 26 июля, 1210 оккупантов. Кроме того, с начала вторжения ВСУ "отминусовали" 21,5 тысяч автотехники и цистерн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 573510 (+1210) человек ликвидировано;
  • танков - 8331 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16074 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 15885 (+45) ед;
  • РСЗО - 1125 ед.;
  • средства ПВО - 905 (+1) ед.;
  • самолетов - 363 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12736 (+53) ед.;
  • крылатые ракеты - 2403 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21500 (+86) ед.;
  • специальная техника - 2671 (+3) ед.

Ситуация на фронте

На вечер, 26 июля, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наиболее интенсивные атаки враг проводил на Покровском направлении.

Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки. Вероятно, они захватили Яснобродовку и Лозоватское Донецкой области. Также фиксировалось продвижение россиян у Сватового Луганской области и под Донецком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Пенсии и тарифы в августе: каких изменений ждать украинцам
Пенсии и тарифы в августе: каких изменений ждать украинцам
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им