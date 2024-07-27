Росіяни впродовж дня здійснили 27 атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

Противник завдав один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційні удари із застосуванням 88 КАБів, більше 500 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Відбито п’ять атак російських окупантів у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська. Ще один бій триває поблизу Вовчанська. Ситуація контрольована.

Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 117 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено п’ять артилерійських систем, бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, також знищено сім БпЛА.

"Зазнали пошкоджень вісім артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки", - додали у звіті.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Синьківки.

14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Терни та Новосергіївка. Противник успіху не мав, втрат українських позицій не допущено.

На Сіверському напрямку впродовж дня захисники України відбили шість штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку мали місце два бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Іванівського та Андріївки, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

Агресор 15 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 13 разів отримали жорстку відсіч від українських захисників. Дві атаки ще триває.

Інтенсивно ворог атакує на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень - тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони.

"Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 248 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танка, дві артилерійських системи, шість автомобілів та шість бойових броньованих машин, одна одиниця спеціальної техніки. Окрім того, п’ять танків, три автомобіля, чотири ББМ і одна ворожа гармата були пошкоджені", - повідомляє Генштаб.

На Курахівському напрямку на цей час нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 10 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося шість боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів захлинулися в районах Костянтинівки та Роздольного. Ще один бій триває. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, три безуспішні атаки ворога відбито оборонцями України протягом дня.

На Придніпровському напрямку, воїни ЗСУ два рази давали жорстку відсіч російським загарбникам.

Сьогодні за ефективну бойову роботу Генштаб відзначив воїнів 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

"Справжні захисники країни: сильні, мужні та сміливі", - йдеться у звіті.