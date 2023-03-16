ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне впервые потеряли на войне против Украины танк Т-62 образца 2022 года, - Oryx

Новина українською →
Четверг 16 марта 2023 23:18
Россияне впервые потеряли на войне против Украины танк Т-62 образца 2022 года, - Oryx Иллюстративное фото: россияне впервые потеряли на войне против Украины танк Т-62 образца 2022 года (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают массово терять технику на войне против Украины. В частности, впервые был уничтожен танк Т-62 образца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу Oryx.

Информацию о том, где именно уничтожили вражескую технику пока не раскрывают.

Стоит заметить, что Т-62 был поставлен на вооружение около 60 лет назад. Оккупанты расконсервировали танки и решили использовать их в полномасштабной войне против Украины для того, чтобы заменить большое количество уничтоженной техники.

Впервые россияне заявили о планах модернизировать Т-62 еще в прошлом году. Они хотели усовершенствовать 800 единиц танков за три года.

При этом уже в конце февраля аналитики сообщали, что на одном из направлений зафиксировали модернизированный Т-62. Главным различием с образцом 60-летней давности стал новый тепловизионный прицел, в который был встроен дальномер.

Напомним, в начале марта 2023 года британская разведка сообщала, что россияне начали активно развертывать на поле боя танки Т-62.

Также мы писали, что в Генштабе ВСУ рассказали об уничтожении как минимум 15 новейших танков россиян Т-90М.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Военная техника Война России против Украины
NEWS
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины