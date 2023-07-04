Число пострадавших в результате обстрела Первомайского возросло до 43

Число пострадавших в результате обстрела города Первомайский Харьковской области возросло до 43 человек, в том числе 12 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"По уточненным данным медиков, по состоянию на данный момент в результате удара по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них - 12 детей", - написал Синегубов.

По его словам, пяти пострадавшим медики оказали помощь на месте. Их состояние - среднее и легкое.

Удар по Первомайскому

Напомним, российские войска сегодня днем нанесли удар по Первомайскому. По словам председателя ОВА Олега Синегубова, оккупанты били по жилому району и никаких промышленных и военных объектов у места удара нет.

По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".

Ранее в МВД Украины показали видео с места "прилета".