Украинские военные сбили дрон над Днепропетровской областью

Украинские защитники сегодня, 26 февраля, вечером сбили российский дрон над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram .

По его словам, беспилотник сбили в Новомосковском районе военные из воздушного командования "Восток".

Более подробных деталей об успешной работе украинской противовоздушной обороны Лысак не раскрыл.

Атака дронов

Напомним, сегодня, 26 февраля, вечером россияне в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Сначала их фиксировали в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Также Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали об угрозе дронов для Днепропетровской области.

Более детально о том, где сейчас заметили беспилотники россиян - в материале РБК-Украина.