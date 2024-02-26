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Украинские военные сбили дрон над Днепропетровской областью

Понедельник 26 февраля 2024 22:07
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Украинские военные сбили дрон над Днепропетровской областью Иллюстративное фото: украинские военные сбили дрон над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сегодня, 26 февраля, вечером сбили российский дрон над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

По его словам, беспилотник сбили в Новомосковском районе военные из воздушного командования "Восток".

Более подробных деталей об успешной работе украинской противовоздушной обороны Лысак не раскрыл.

Атака дронов

Напомним, сегодня, 26 февраля, вечером россияне в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Сначала их фиксировали в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Также Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали об угрозе дронов для Днепропетровской области.

Более детально о том, где сейчас заметили беспилотники россиян - в материале РБК-Украина.

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Днепропетровская область Война России против Украины Дрони Атака дронов
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