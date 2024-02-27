В Полтаве были слышны взрывы
В Полтаве прогремели взрывы в ночь на 27 февраля. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".
По словам местных жителей, звуки взрывов в районе города раздались около 02:05.
За несколько минут до этого в городе был сигнал воздушной тревоги.
В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины объявили об угрозе нанесения российскими оккупантами ударов с применением баллистических ракет.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - говорилось в сообщении.
Жителей нескольких областей, где раздались тревоги, призывали оставаться в укрытиях.
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