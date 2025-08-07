Россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре: в УЗ показали фото последствий

Российские войска сегодня ночью, 7 августа, в очередной раз ударными беспилотниками атаковали железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.
"Еще одна ночь .... Очередная ночь массированных налетов стай "Шахедов" по абсолютно гражданской железнодорожной инфраструктуре. На этот раз - Приднепровка", - отметил Перцовский.
По его словам, введенные на УЗ меры безопасности сработали - все дежурные сотрудники заблаговременно переместились в укрытие и не пострадали.
"Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем - посеять панику или уныние точно не получится", - добавил он.
Напомним, что 5 августа российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая, что в Харьковской области. Известно об одном погибшем и четырех раненых. В результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.
Кроме того, российские войска вечером 1 августа нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Сумах. В результате обстрела поврежден поезд с пассажирами.
Также в результате вражеского обстрела недавно повреждения получила железнодорожная инфраструктура и в столице.