Россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре: в УЗ показали фото последствий

"Еще одна ночь .... Очередная ночь массированных налетов стай "Шахедов" по абсолютно гражданской железнодорожной инфраструктуре. На этот раз - Приднепровка", - отметил Перцовский.

По его словам, введенные на УЗ меры безопасности сработали - все дежурные сотрудники заблаговременно переместились в укрытие и не пострадали.

"Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем - посеять панику или уныние точно не получится", - добавил он.