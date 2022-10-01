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Россияне ночью ударили по Сумской области: зафиксировано 6 "прилетов"

Фото: россияне ночью ударили по Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 1 октября российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по Эсманской общине шесть снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Около полуночи россияне били из артиллерии по Эсманской общине. 6 прилетов", - написал Живицкий.

По предварительным данным, в результате обстрела жертв и разрушений нет.

Напомним, этой ночью оккупационные войска дважды обстреляли Николаев. Вражеские ракеты С-300 прилетели в два района. В одном из них разрушен жилой дом, во втором - ракета прилетела во двор частного дома. В результате чего ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.

Также сообщалось, что в ночь на 1 октября российская армия обстреляла два района Днепропетровской области. Однако больше всего досталось Никополю. Там более тысячи семей остались без света.

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Сумская область