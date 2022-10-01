Россияне ночью обстреляли Никополь: есть разрушения, тысяча семей без света
Российская армия в ночь на 1 октября обстреляла два района Днепропетровской области. Однако больше всего досталось Никополю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
Оккупанты за ночь пять раз накрыли Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Россияне выпустили по Никополю более 30 снарядов.
В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более тысячи семей остались без света. Людей не задело.
Враг также обстрелял Марганецкую и Красногригорьевскую общины. К счастью, без пострадавших.
Россияне ударили по Великомихайловской общине Синельниковского района. Разрушения уточняются.
Фото: россияне выпустили по Никополю 30 снарядов (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, оккупанты ночью двумя ракетами атаковали Одесскую область, попав в объект промышленной инфраструктуры.
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