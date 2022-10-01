ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне ночью обстреляли Никополь: есть разрушения, тысяча семей без света

Новина українською →
Никополь, Суббота 01 октября 2022 08:22
Россияне ночью обстреляли Никополь: есть разрушения, тысяча семей без света Фото: россияне ночью 1 октября обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 1 октября обстреляла два района Днепропетровской области. Однако больше всего досталось Никополю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Оккупанты за ночь пять раз накрыли Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Россияне выпустили по Никополю более 30 снарядов.

В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более тысячи семей остались без света. Людей не задело.

Враг также обстрелял Марганецкую и Красногригорьевскую общины. К счастью, без пострадавших.

Россияне ударили по Великомихайловской общине Синельниковского района. Разрушения уточняются.

Фото: россияне выпустили по Никополю 30 снарядов (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, оккупанты ночью двумя ракетами атаковали Одесскую область, попав в объект промышленной инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Обстріл
NEWS
Заявка в НАТО. Украина ускорилась, союзники уже реагируют: что известно
Заявка в НАТО. Украина ускорилась, союзники уже реагируют: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины