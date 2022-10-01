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Росіяни вночі вдарили по Сумській області: зафіксовано 6 "прильотів"

Фото: росіяни вночі вдарили по Сумській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 1 жовтня російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив по Есманьській громаді шість снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Близько опівночі росіяни били з артилерії по Есманьській громаді. 6 прильотів", - написав Живицький.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, цієї ночі окупаційні війська двічі обстріляли Миколаїв. Ворожі ракети С-300 прилетіли до двох районів. В одному з них зруйновано житловий будинок, у другому – ракета прилетіла у двір приватного будинку. Внаслідок чого поранення отримали п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина.

Також повідомлялося, що в ніч проти 1 жовтня російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області. Проте найбільше дісталося Нікополю. Там понад тисячу сімей залишилися без світла.

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Сумська область