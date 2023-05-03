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Три "Шахеда" атаковали нефтебазу в Кировоградской области, - ОВА

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Кировоградская область, Среда 03 мая 2023 08:23
Три "Шахеда" атаковали нефтебазу в Кировоградской области, - ОВА Фото: три "Шахеда" атаковали нефтебазу в Кировоградской области (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты этой ночью запустили три иранских дрона "Шахед" по нефтебазе в Кропивницком Кировоградской области. В результате чего возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть "прилеты". Около трех утра, сразу 3 Шахеда "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре", - написал Райкович.

По его словам, в результате этой атаки жертв нет, все службы отработали оперативно.

"Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется", - добавил Райкович.

Напомним, что в ночь на 3 мая войска РФ атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Всего оккупанты применили 26 "Шахеда", из них 21 удалось сбить.

Добавим, кроме Кировоградской области "прилеты" зафиксировали в Николаевской области и Днепре.

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