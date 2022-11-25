Россияне ночью ударили по Николаевскому району: есть разрушения и пострадавший
Российские оккупанты ночью 25 ноября нанесли удары по портовой акватории Николаевского района и населенному пункту Очаковской общины. В результате чего есть разрушения и пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Ночью, 25 ноября, с 00:08 враг наносил удары с РСЗО по портовой акватории и населенному пункту Очаковской общины. В результате чего один человек получил контузию. Повреждены жилые дома, среди них один многоэтажный", - рассказал он.
При этом в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, сегодня утром российские войска утром 25 ноября обстреляли Запорожье, ударив по гражданской инфарструктуре города. Вследствие чего разрушениям подверглись больница и СТО.
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