Утренний удар по Запорожью: власти показали последствия обстрела (фото)

Российские войска утром 25 ноября обстреляли Запорожье, ударив по гражданской инфарструктуре города. Вследствие чего разрушениям подверглись больница и СТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Утром враг атаковал пригород Запорожья. Ракеты оккупантов упали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, а вот больница получила повреждения.

После этой атаки россияне нанесли удары по местному СТО, разрушив его полностью.