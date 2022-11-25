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Утренний удар по Запорожью: власти показали последствия обстрела (фото)

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Запорожье, Пятница 25 ноября 2022 08:48
Утренний удар по Запорожью: власти показали последствия обстрела (фото) Фото: российские войска утром 25 ноября обстреляли Запорожье (t.me/starukhofficial)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 25 ноября обстреляли Запорожье, ударив по гражданской инфарструктуре города. Вследствие чего разрушениям подверглись больница и СТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Утром враг атаковал пригород Запорожья. Ракеты оккупантов упали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, а вот больница получила повреждения.

После этой атаки россияне нанесли удары по местному СТО, разрушив его полностью.

Напомним, вчера вечером в Запорожье прогремели взрывы. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета, предварительно, в городе прилетов не зафиксировано.

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Война в Украине ракетный удар Запорожье
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