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Росіяни вночі вдарили по Миколаївському району: є руйнування та постраждалий

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П'ятниця 25 листопада 2022 09:17
Росіяни вночі вдарили по Миколаївському району: є руйнування та постраждалий Фото: росіяни вночі вдарили по Миколаївському району (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти вночі 25 листопада завдали ударів по портовій акваторії Миколаївського району та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого є руйнування і постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них один багатоповерховий", - розповів він.

При цьому в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя, вдаривши по цивільній інфарструктурі міста. Внаслідок чого руйнування зазнали лікарня та СТО.

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