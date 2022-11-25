Росіяни вночі вдарили по Миколаївському району: є руйнування та постраждалий

Російські окупанти вночі 25 листопада завдали ударів по портовій акваторії Миколаївського району та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого є руйнування і постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них один багатоповерховий", - розповів він.

При цьому в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.