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Россияне ночью обстреляли Херсон из артиллерии: есть раненые

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Херсон, Суббота 05 августа 2023 09:06
Россияне ночью обстреляли Херсон из артиллерии: есть раненые Фото: в Херсоне из-за обстрелов пострадали два человека (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 5 июля обстреляли Херсон из артиллерии. Из-за вражеской атаки два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГBA в Telegram.

"Ночью были атакованы Корабельный и Суворовский районы г. Херсона. В результате артобстрелов 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным главы Херсонской области Александра Прокудина, за минувшие сутки оккупанты 52 раза обстреляли Херсонскую область. Россияне применили минометы, артиллерию, танки, авиацию и беспилотники.

Вражеские снаряды попали в жилые кварталы. Всего ранения получили четверо жителей Херсонской области.

Ситуация в Херсоне

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон, с другого берега реки. Оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

Так, вчера российская авиация сбросила на село Одрадокаменка две управляемые авиабомбы. В результате атаки пострадал 50-летний мужчина.

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