РФ запустила по Украине ракеты Х-59 и больше 20 дронов. Как отработала ПВО

Россия запустила по Украине четыре ракеты Х-59 и больше 20 "Шахедов" в ночь на 8 сентября. ПВО сбила одну ракету и 15 дронов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков - Курск и Чауда", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БПЛА типа "Shahed", - отметили в Воздушных силах.

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны, предположительно, упали под влиянием средств РЭБ. Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.