РФ запустила по Украине ракеты Х-59 и больше 20 дронов. Как отработала ПВО
Россия запустила по Украине четыре ракеты Х-59 и больше 20 "Шахедов" в ночь на 8 сентября. ПВО сбила одну ракету и 15 дронов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков - Курск и Чауда", - говорится в сообщении.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БПЛА типа "Shahed", - отметили в Воздушных силах.
Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны, предположительно, упали под влиянием средств РЭБ. Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Обстрел РФ по Украине
Российские войска каждую ночь атакуют Украину дронами-камикадзе и ракетами. Ночь на 8 сентября не стала исключением.
Особенностью этой атаки, в частности, можно назвать тот факт, что российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии.
Отметим, поздним вечером 7 сентября, россияне атаковали Полтаву. Несмотря на то, что фиксировались повреждения гражданской инфраструктуры, обошлось без жертв.
Также оккупанты обстреляли Сумы. Двое людей погибли, еще четверо, в том числе два ребенка, были ранены.
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