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Россияне ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами": какие цели уничтожила ПВО

Фото: в Воздушных силах ВСУ рассказали о сбитых враждебных целях этой ночью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики наносили по Украине в ночь на 20 февраля воздушный удар с использованием ракет разного типа и дронов-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все ударные беспилотники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Как отметили военные, в целом этой ночью интервенты атаковали:

  • двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.),
  • управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская область),
  • 23 ударных беспилотника типа "Shahed", которые запускали в русский Приморско-Ахтарск.

Отражение воздушной атаки

В ВС рассказали, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы были сбиты все 23 "Шахеда" российских оккупантов. Их уничтожили в пределах 7 областей, а именно, в:

  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Херсонской,
  • Николаевской области.

Воздушная атака РФ

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в части регионов Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги из-за запуска российскими оккупантами дронов-камикадзе типа "Шахед".

Сначала тревога была в восточных регионах, а позже расширилась также на южные и центральные области. Также в 23:54 было зафиксировано движение ракеты противника по направлению к Днепру.

Около полуночи в Запорожье, Кременчуге и пригороде Днепра были слышны взрывы во время воздушной тревоги. 

Уже утром глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что в результате вражеской атаки в регионе был поврежден промышленный объект и возник пожар. Чиновник добавил, что обошлось без жертв и пострадавших.

А глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram рассказал, что в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе в Днепропетровском районе были повреждены 3 дачных дома и 2 автомобиля. Также без пострадавших.

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ПВОАтака дроновРакетная атака