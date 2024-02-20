Россияне ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами": какие цели уничтожила ПВО

Российские захватчики наносили по Украине в ночь на 20 февраля воздушный удар с использованием ракет разного типа и дронов-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все ударные беспилотники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил ВСУ.
Как отметили военные, в целом этой ночью интервенты атаковали:
В ВС рассказали, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы были сбиты все 23 "Шахеда" российских оккупантов. Их уничтожили в пределах 7 областей, а именно, в:
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в части регионов Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги из-за запуска российскими оккупантами дронов-камикадзе типа "Шахед".
Сначала тревога была в восточных регионах, а позже расширилась также на южные и центральные области. Также в 23:54 было зафиксировано движение ракеты противника по направлению к Днепру.
Около полуночи в Запорожье, Кременчуге и пригороде Днепра были слышны взрывы во время воздушной тревоги.
Уже утром глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что в результате вражеской атаки в регионе был поврежден промышленный объект и возник пожар. Чиновник добавил, что обошлось без жертв и пострадавших.
А глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram рассказал, что в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе в Днепропетровском районе были повреждены 3 дачных дома и 2 автомобиля. Также без пострадавших.
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