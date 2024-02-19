В Украине начали объявлять тревогу. Предупреждают о запуске "Шахедов" с востока

В части регионов Украины вечером понедельника, 19 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

По состоянию на 21.50 сигнал воздушной тревоги объявлен в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской области.

"Дроны на границе Харьковской и Донецкой областей (Барвенковский район), курс северо-западный", - пишут воздушники.

В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.

Обновлено в 22:30.

Воздушная тревога начала распространяться в южных областях.

"Новые группы ударных дронов в северной части Херсонской области и движутся в направлении Николаевщины, курс западный", - говорится в сообщении.

Обновлено в 22:50.

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Полтавской областях. Воздушные силы предупреждают о новых группах ударных дронов, которые движутся из Запорожской области в Днепропетровскую, курс северный.

Также "Шахеды" замечены в Днепропетровской области курсом в Кировоградскую. А вот с Херсончкой области беспилотники движутся северным курсом.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Атака "Шахедов"

Ранее вечером в воскресенье, 18 февраля, в Харьковской областной военной администрации проинформировали о запуске российскими оккупантами ударных дронов в сторону Украины. Угроза атаки беспилотников была объявлена в частности в Харьковской области.

В местных пабликах сообщали о взрывах в регионе и звучали предположения, что это может быть связано с работой ПВО.

Позже, после одиннадцати вечера, в командовании Воздушных сил ВСУ заявили об отбое угрозы из-за дронов-камикадзе противника.

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