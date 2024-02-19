ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине начали объявлять тревогу. Предупреждают о запуске "Шахедов" с востока

Понедельник 19 февраля 2024 21:53
UA EN RU
В Украине начали объявлять тревогу. Предупреждают о запуске "Шахедов" с востока Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В части регионов Украины вечером понедельника, 19 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

По состоянию на 21.50 сигнал воздушной тревоги объявлен в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской области.

"Дроны на границе Харьковской и Донецкой областей (Барвенковский район), курс северо-западный", - пишут воздушники.

В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.

Обновлено в 22:30.

Воздушная тревога начала распространяться в южных областях.

"Новые группы ударных дронов в северной части Херсонской области и движутся в направлении Николаевщины, курс западный", - говорится в сообщении.

Обновлено в 22:50.

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Полтавской областях. Воздушные силы предупреждают о новых группах ударных дронов, которые движутся из Запорожской области в Днепропетровскую, курс северный.

Также "Шахеды" замечены в Днепропетровской области курсом в Кировоградскую. А вот с Херсончкой области беспилотники движутся северным курсом.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

В Украине начали объявлять тревогу. Предупреждают о запуске &quot;Шахедов&quot; с востока

Атака "Шахедов"

Ранее вечером в воскресенье, 18 февраля, в Харьковской областной военной администрации проинформировали о запуске российскими оккупантами ударных дронов в сторону Украины. Угроза атаки беспилотников была объявлена в частности в Харьковской области.

В местных пабликах сообщали о взрывах в регионе и звучали предположения, что это может быть связано с работой ПВО.

Позже, после одиннадцати вечера, в командовании Воздушных сил ВСУ заявили об отбое угрозы из-за дронов-камикадзе противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ