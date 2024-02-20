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Росіяни вночі атакували Україну ракетами та "Шахедами": які цілі знищила ППО

Фото: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про збиті ворожі цілі цієї ночі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники завдавали по Україні у ніч проти 20 лютого повітряного удару із використанням ракет різного типу та дронів-камікадзе. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі ударні безпілотники противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначили військові, загалом цієї ночі інтервенти атакували:

  • двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.),
  • керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька область),
  • 23 ударні безпілотники типу "Shahed", які запускали в російського Приморсько-Ахтарська.

Відбиття повітряної атаки

У ПС розповіли, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті бойової роботи були збиті усі 23 "Шахеди" російських окупантів. Їх знищили в межах 7 областей, а саме у:

  • Харківської,
  • Полтавської,
  • Кіровоградської,
  • Дніпропетровської,
  • Запорізької,
  • Херсонської, 
  • Миколаївської областей.

Повітряна атака РФ

Раніше повідомлялося, що ввечері у понеділок 19 лютого у частині регіонів України зазвучали сигнали повітряної тривоги через запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед".

Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області. Також о 23:54 було зафіксовано рух ракети противника у напрямку Дніпра.

Близько опівночі у Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги.

Вже вранці голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що внаслідок ворожої атаки в регіоні було пошкоджено промисловий об'єкт і виникла пожежа. Чиновник додав, що обійшлося без жертв та постраждалих.

А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram розповів, що внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе в Дніпропетровському районі були пошкоджені 3 дачних будинки та 2 автомобілі. Також без постраждалих.

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