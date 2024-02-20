В Запорожье, в Кременчуге и пригороде Днепра раздались взрывы

В Запорожье, Кременчуге и пригороде Днепра были слышны взрывы во время воздушной тревоги в ночь на 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Взрывы возле Кременчуга Полтавской области прозвучали после полуночи. Перед тем около 00:00 жители Днепра сообщали о взрывах в пригороде.

Также около 00.05 стало известно о взрывах уже в Запорожье.

До этого в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о фиксации движения вражеских ударных дронов в небе над несколькими областями.

В частности, дроны-камикадзе типа "Шахед" противника были замечены в Кировоградской области с востока в направлении Кропивницкого, еще беспилотники россиян двигались в Кировоградской области в направлении Кременчуга, на Кременчуг и были замечены в окрестностях Днепра.

Также в 23:54 было зафиксировано движение ракеты противника по направлению к Днепру.

Воздушная атака РФ по Украине вечером 19 февраля

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в части регионов Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги из-за запуска российскими оккупантами дронов-камикадзе типа "Шахед".

Сначала тревога по большей части была в восточных регионах, а позже расширилась также на южные и центральные области.