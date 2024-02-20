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Россияне атаковали дронами Полтавскую область, поврежден объект инфраструктуры

Вторник 20 февраля 2024 07:34
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Россияне атаковали дронами Полтавскую область, поврежден объект инфраструктуры Фото: в результате попадания дронов в Полтавской области возник пожар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне минувшей ночью атаковали ударными дронами Полтавскую область. В результате атаки был поврежден промышленный объект и возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"В Кременчугском районе прозвучали звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Воздушная атака "Шахедами"

Вечером в понедельник, 19 февраля, был объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили по Украине беспилотники по типу "Шахед".

Сначала тревога в основном была в восточных регионах, а позже расширилась также на южные и центральные области.

Через некоторое время в Кременчуге прогремели взрывы во время воздушной тревоги в ночь на 20 февраля.

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