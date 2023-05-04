Россияне ночью атаковали Украину 24 дронами, ВСУ уничтожили 18

Отмечается, что атаки "Шахедами" осуществлялись врагом с северного и южных направлений - ударные дроны войска РФ запускали из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря.

Всего противник применил до 24 барражирующих боеприпасов типа "Shahed-136/131", а также запускал разведывательный беспилотник.

"На этот раз силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БпЛА", - рассказали военные.

В Воздушных силах уточнили, что боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины.

"Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр", - добавили защитники украинского неба.