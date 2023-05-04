ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве раздались взрывы: сообщается о работе ПВО

Новина українською →
Четверг 04 мая 2023 02:38
В Киеве раздались взрывы: сообщается о работе ПВО Фото: в Киеве раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 4 мая, в Киеве раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

По их словам, было слышно три взрыва. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, поэтому всем рекомендуется находиться в укрытиях и соблюдать правила двух стен.

В КМВА сообщили, что в столице работают силы ПВО.

Напомним, что незадолго до этого взрывы произошли в Запорожье и Краматорске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв
NEWS
Уже больше 20 погибших. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсона
Уже больше 20 погибших. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсона
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных