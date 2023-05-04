В Киеве раздались взрывы: сообщается о работе ПВО

В четверг, 4 мая, в Киеве раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина .

По их словам, было слышно три взрыва. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, поэтому всем рекомендуется находиться в укрытиях и соблюдать правила двух стен.

В КМВА сообщили, что в столице работают силы ПВО.