В Киеве раздались взрывы: сообщается о работе ПВО
Фото: в Киеве раздались взрывы (GettyImages)
В четверг, 4 мая, в Киеве раздались взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.
По их словам, было слышно три взрыва. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, поэтому всем рекомендуется находиться в укрытиях и соблюдать правила двух стен.
В КМВА сообщили, что в столице работают силы ПВО.
Напомним, что незадолго до этого взрывы произошли в Запорожье и Краматорске.
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