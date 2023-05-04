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В Запорожье раздался взрыв

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Четверг 04 мая 2023 02:08
В Запорожье раздался взрыв Фото: в Запорожье слышали звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 4 мая, в Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Обновлено 02:21

Сообщается о повторных взрывах в городе. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал население находиться в безопасных местах до завершения тревоги.

02:08

Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.

Напомним, что этой же ночью взрывы раздавались в Краматорске Донецкой области.

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