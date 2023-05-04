В четверг, 4 мая, в Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Обновлено 02:21 Сообщается о повторных взрывах в городе. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал население находиться в безопасных местах до завершения тревоги. 02:08 Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.