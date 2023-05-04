В Запорожье раздался взрыв
Фото: в Запорожье слышали звуки взрывов (GettyImages)
В четверг, 4 мая, в Запорожье раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Обновлено 02:21
Сообщается о повторных взрывах в городе. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал население находиться в безопасных местах до завершения тревоги.
02:08
Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.
Напомним, что этой же ночью взрывы раздавались в Краматорске Донецкой области.
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