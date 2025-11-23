Ночная атака на Днепр: количество пострадавших возросло до 14 человек

Россияне ночью атаковали беспилотниками Днепр. В результате удара пострадали 14 человек, среди них - ребенок 11 лет.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Кроме этого, в результате российского удара загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди изуродованного и 6 автомобилей.

Атака на Днепр

Напомним, в ночь на 23 ноября россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате удара в городе возникли пожары в многоэтажке и частном доме.

Атака на Украину 22 ноября

Кроме того, в ночь на 22 ноября российские войска снова нанесли удары по Украине, используя ударные беспилотники. Под атаками оказались прежде всего восточные и южные регионы страны.

Утром стало известно, что один из плотных ударов пришелся на пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. В результате атаки объект получил повреждения и временно прекратил работу. Пограничники сообщили, что сейчас продолжаются все необходимые работы для устранения последствий обстрела и восстановления деятельности пункта. В то же время граждан призвали выбирать другие ближайшие переходы для пересечения границы, пока "Орловка" остается недоступной.

Одновременно Воздушные силы ВСУ сообщили о дальнейшей угрозе применения российских ракет и баллистических средств поражения. Радары зафиксировали скоростную воздушную цель южнее Павлограда Днепропетровской области, которая двигалась в направлении северо-запада.