Война в Украине

Россияне ночью атаковали Днепр, Черкассы и Запорожье: что известно о последствиях ударов

07:10 15.04.2026 Ср
3 мин
В Днепре до сих пор горит админздание после обстрела, а в Запорожье враг попал по остановке транспорта
Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС на ликвидации последствий обстрела РФ в Сумах (ГСЧС Украины)

Враг ночью 15 апреля нанес удар по украинским городам и населенным пунктам. Известно о пожарах, разрушениях и раненых в Запорожье, Днепре, Черкассах и Сумах.

РБК-Украина рассказывает, что известно об атаке по состоянию на утро.

Главное об обстреле ночью:

  • Днепр - в результате атаки дронов РФ в городе загорелось админздание, которое до сих пор тушат работники ГСЧС. Также известно о ранении 29-летней женщины;
  • Черкассы - в областном центре произошло падение вражеских целей в нескольких локациях. Известно о трех пострадавших;
  • Запорожье - известно о взрывах в городе, горящей автостоянке и ударе по остановке автотранспорта. Повреждено предприятие.

Днепр

После трех ночи стало известно об ударе оккупантов по Днепру - глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки произошло возгорание админздания. Также изуродована 9-этажная новостройка в центре города.

Среди раненых - 29-летняя женщина, медики оказали ей необходимую помощь.

Также в Telegram главы ОВА размещены кадры последствий атаки Днепра ночью 15 апреля:

Фото: атака на Днепр 15 апреля ночью (Днепропетровская ОВА)

Черкассы

Черкассы стали следующими после Днепра, где стало известно о последствиях удара россиян. Игорь Табурец, глава ОВА Черкасской области, сообщил в своем Telegram о последствиях обстрела беспилотниками - было зафиксировано падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре.

Тревогу объявляли, в частности, в Звенигородском и Золотоношском районах области. Насчет пострадавших - известно о трех людях, однако их состояние не уточняется.

Запорожье

Больше всего от атаки РФ ночью 15 апреля пострадало Запорожье. Глава ОВА Алексей Федоров предупреждал об угрозе дронов, КАБов и скоростных ракет по региону.

Взрывы в области прогремели около полуночи. После многочисленных сообщений о взрывах стало известно о пожарах. В результате обстрела РФ в Запорожье повредило автостоянку, предприятие, остановку, близлежащие жилые дома и киоск.

В результате погибла 74-летняя продавщица киоска, которая находилась в нем во время атаки.

Сумы

Утром среды стало известно о вражеском обстреле Сум - дрон попал в промзону города, спасатели ликвидировали возгорание. Впоследствии враг дважды повторно избивал по той же локации. Предварительно – без пострадавших.

Фото: работники ГСЧС на вызове в Сумах (ОВА Сумской области)

При подготовке материала использованы данные ГСЧС и областных администраций.

Напомним, в ночь на 14 апреля российские оккупанты запустили по Украине 4 ракеты и 129 дронов, из которых около 90 были "Шахедами". Больше всего пострадал юг Одесской области - в Измаильском порту было повреждено гражданское судно под флагом Панамы.

Тогда же российские дроны атаковали Кривой Рог - в городе была повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар.

