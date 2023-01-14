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Удар по дому в Днепре: есть погибшие, количество пострадавших возросло почти втрое

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Суббота 14 января 2023 17:38
Удар по дому в Днепре: есть погибшие, количество пострадавших возросло почти втрое Фото: удар по жилому дому в Днепре (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

Российский террористический удар по жилому дому в Днепре унес жизни двух гражданских. Число пострадавших резко возросло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко.

Обновлено в 17:40

Резниченко сообщил о пяти погибших в результате террористического удара россиян.

По словам Резниченко, в настоящее время известно о по меньшей мере 27 пострадавших гражданских. Среди них шесть детей.

Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается.

Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируются спасателям фонарями и мобильными телефонами.

Фото: удар по жилому дому в Днепре (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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